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Trump’tan Mektup Almadık Açıklaması

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İran ve ABD Arasındaki Gelişmeler

TRUMP’IN MEKTUBU

Fox Business Network’e verdiği röportajda, Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bir mektup gönderdiğini duyurmuştu. Trump, mektubunda “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım.” dedi.

İRAN’DAN YANIT

İran medyasına göre, İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Trump’ın Hamaney’e mektup gönderdiğiyle ilgili soruya, “Şu ana kadar böyle bir mektup almadık.” yanıtını verdi.

MÜZAKERELERİN YASAKLANMASI

Ayetullah Ali Hamaney, müzakerelerin “güvenilmez” olduğunu belirterek, ABD’nin tehditleri altında müzakereleri yasaklamıştı. İranlı üst düzey yetkililer de ABD ile baskı ve tehditler altında müzakere etmeyeceklerini sık sık dile getiriyor. Dışişleri Bakanı Erakçi, bugün Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında, “ABD’nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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