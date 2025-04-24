Dünya

Trump’tan Putin’e: Vladimir, Dur!

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ABD VE RUSYA ARASINDAKİ KARŞILIŞIK AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ölümcül füze saldırıları ile ilgili bir açıklama yaptı. Saldırılardan duyduğu hayal kırıklığını ifade eden Trump, her iki tarafın da ateşkes konusunda bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’e hitaben, “Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarından memnun değilim” dedi.

VLADİMİR PUTİN’E SESLENİYOR

Trump, “Gerekli değil ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor. Barış anlaşmasını yapalım!” şeklinde konuştu. Ukrayna’nın başkentine yönelik düzenlenen saldırılar sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi, 70’ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Bu durum, savaşın başlangıcından bu yana başkente karşı gerçekleşen en ölümcül saldırı olarak kaydedildi.

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