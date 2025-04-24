Trump’tan Rusya’ya Kiev Açıklaması!

ABD VE RUSYA ARASINDAKİ GERİ DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR

ABD ve Rusya arasındaki karşılıklı açıklamalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik gerçekleştirdiği ölümcül füze saldırıları hakkında yaptığı değerlendirmesinde, saldırılardan duyduğu hayal kırıklığını aktardı. Trump, her iki tarafın da ateşkes konusunda bir uzlaşıya ulaşması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamalarda Rusya lideri Vladimir Putin’e hitaben, “Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarından memnun değilim” dedi.

TRUMP’TAN PUTİN’E ÇAĞRI

Donald Trump, “Gerekli değil ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor. Barış anlaşmasını yapalım!” sözleriyle Putin’e bir çağrı yaptı. Bu ifadeleriyle çatışmaların sona ermesi yönündeki isteğini dile getirdi.

KIEV’E YAPILAN SALDIRILARIN SONUÇLARI

Rusya’nın Kiev’e düzenlediği saldırılar sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 70’ten fazla yaralı bulunduğu bildirildi. Bu olay, savaşın başladığı tarihten itibaren başkente yönelik en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçti.