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Trump’tan Savunma Kalkanı İsteği

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TRUMP’IN YENİ SAVUNMA PROJESİ

ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda İsrail’in “Demir Kubbe”süne benzer devasa bir savunma kalkanı inşa edeceklerini belirtti. Trump, New York’taki Madison Square Garden’da gerçekleştirilen seçim mitinginde bu konuyu gündeme getirdi.

KUBE YAPISI ABD’DE ÜRETİLECEK

Trump, seçilmesi durumunda “ABD’nin üzerine bir kubbe inşa edeceklerini” ifade etti. “Tamamı ABD’de üretilen devasa bir savunma kalkanı inşa edeceğiz, bunların çoğu burada, New York’ta üretilecek.” diyerek, projenin detaylarına değindi. Bu savunma sistemi, hem ulusal güvenliği artırmayı hem de yerel sanayiyi desteklemeyi hedefliyor.

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