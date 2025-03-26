Trump’tan Türkiye Ve Erdoğan’a Övgü

ABD BAŞKANI TRUMP’IN BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Senato’dan onay aldıktan sonra çeşitli ülkelerin büyükelçileriyle Beyaz Saray’da bir araya geldi.

BARRACK’TAN TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Trump’la çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Barrack, Türkiye’yi “en kadim medeniyetlerden biri” olarak tanımladı. Trump ise Barrack’ın sözlerine, “İyi bir ülke; lideri de iyi” şeklinde yanıt verdi.

TOM BARRACK’IN HAYATI

77 yaşındaki Tom Barrack, ABD’nin California eyaletinde doğup büyüdü. Lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde tamamlayan Barrack, hukuk eğitimini San Diego Üniversitesinde aldı. 1900 yılında Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden bir ailenin torunu olan Barrack, Los Angeles’taki Culver City’de babası bakkal, annesi sekreter olarak çalıştığı bir ortamda büyüdü. Öğrencilik yıllarında rugby takımıyla sporla ilgilendi ve avukat olarak Suudi Arabistan’da görev yaptı. 1980’lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev alan Barrack, ayrıca Ronald Reagan ile California’daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.