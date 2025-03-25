Trump’tan Türkiye ve Erdoğan’a Övgü

ABD BAŞKANINDAN BÜYÜKELÇİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Senato’da onaylandıktan sonra çeşitli ülkelere atanacak büyükelçilerle Beyaz Saray’da bir araya geldi.

BÜYÜKELÇİ ADAYINDAN GÖRÜŞLER

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için aday gösterilen Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Trump’la çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Barrack, Türk kültürünü “en kadim medeniyetlerden biri” olarak tanımladı. Trump ise, Barrack’ın ifadelerine “İyi bir ülke; lideri de iyi.” sözleriyle karşılık verdi.

TOM BARRACK’IN HAYATI

77 yaşındaki Tom Barrack, ABD’nin California eyaletinde doğup büyüdü. Lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesinde tamamladı. Lübnan’ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD’ye göç eden bir Lübnanlı Hıristiyan ailenin torunu olan Barrack, Los Angeles’taki Culver City’de bakkal bir baba ve sekreter bir anne ile büyüdü. Öğrencilik yıllarında rugby takımında yer alan Barrack, avukatlık kariyerine Suudi Arabistan’da başladı. 1980’lerde Ronald Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapmış ve ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California’nın Rancho del Cielo bölgesinde komşu olmuştur.