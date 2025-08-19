Trump’tan Yeni Açıklama Geldi

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderler ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün yeni açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işlerini iyi yaptığını belirtirken, Zelenski’nin Rusya ile devam eden çatışmayı sona erdirmek adına biraz esneklik göstermesi gerektiğini vurguladı. “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” ifadesini kullanan Trump, “Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” dedi.

UKRAYNA’DA ABD BİRLİKLERİ

ABD birliklerinin Ukrayna’da görev yapma durumu hakkında gelen soruya Trump, “Size güvence veriyorum” yanıtını verdi. Trump, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenlik garantisi doğrultusunda sahaya asker göndermeyi arzuladığını ifade etti. Ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılmayacağına da dikkat çekti. Trump, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz” açıklamasında bulunarak, her zaman Ukrayna’nın Rusya ve Avrupa arasında bir tampon görevi üstlendiğini düşündüğünü aktardı.

PUTİN İLE İLİŞKİLER

Trump, Avrupa liderlerinin önünde Putin ile sıcak ilişkiler kurmadığını da dile getirerek, “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” dedi. Bu ifadeler, Trump’ın bölgedeki gerginliği azaltma niyetini yansıttı.