Trump’tan Yeni Açıklama Geldi!

TRUMP’IN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yeni bir açıklama yaptı. Trump, Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işlerini iyi yaptığını belirterek, Zelenski’nin Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi için biraz esneklik göstermesi gerektiğini ifade etti. Trump, “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” dedi ve “Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” diye ekledi.

ABD BİRLİKLERİ UKRAYNA’DA GÖREV YAPMAYACAK

ABD birliklerinin Ukrayna’da görev yapmamasıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Trump, “Size güvence veriyorum” şeklinde konuştu. ABD Başkanı, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenlik garantisi çerçevesinde sahaya asker göndermeyi istediğini ifade etti ve Kiev’in NATO’ya katılmayacağının altını çizdi. Trump, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm” dedi.

PUTİN İLE İLİŞKİLERİNE DAIR DEĞERLENDİRME

Avrupa liderlerinin önünde Putin ile doğrudan iletişim kurmadığını söyleyen Trump, “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu cümlelerin ışığında, Trump’ın barış çabalarına dair yaklaşımı ve uluslararası ilişkilerdeki tutumu dikkat çekti.