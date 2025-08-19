Trump’tan Yeni Açıklama Geldi

TRUMP’IN UKRAYNA AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeni açıklamalar yaptı. Trump, Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işlerini iyi yaptığını belirterek, Zelenski’nin Rusya ile savaşın sona ermesi için biraz esneklik göstermesi gerektiğini ifade etti. “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” diyen Trump, “Putin’in anlaşma yapmak istememesi muhtemel” eklemesini yaptı.

ABD BİRLİKLERİ VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

ABD birliklerinin Ukrayna’da görev yapmayacağı yönündeki soruya Trump “Size güvence veriyorum” yanıtını verdi. Ayrıca, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenliği çerçevesinde sahaya asker göndermeyi talep ettiğini bildirdi. Trump, Ukrayna’nın NATO’ya katılmayacağını da vurgulayarak, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm” dedi.

PUTİN İLE İLİŞKİLER

Trump, Avrupa liderlerinin önünde Putin ile sıcak ilişkiler kurmanın faydalı olduğunu vurguladı ve “Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, Trump’ın barışçıl bir çözüm arayışını sürdürdüğünü ve Rusya ile ilişkileri geliştirme niyetini ortaya koyuyor.