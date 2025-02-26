Trump’tan Yeni Dijital Vergi Yaptırımları

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YENİ KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın 21 Şubat’ta imzaladığı yeni kararname ile yabancı ülkelerin Amerikan dijital şirketlerine uyguladığı vergi ve ceza gibi işlemler gözden geçiriliyor. Trump, özellikle Dijital Hizmet Vergisi uygulayan ülkeler için ticari yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Bu bağlamda, Türkiye gibi yüksek oranlarda Dijital Hizmet Vergisi alan ülkeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın alacağı önlemler, uluslararası ticari dengeler açısından kritik bir öneme sahip.

Dijital düzeyde hizmet sunan şirketlerden yüksek vergi alan ülkeleri hedef alıyor

Bu kararname ile Amerikan teknoloji firmalarına kesilen para cezaları ve ek yükümlülükler de inceleniyor. Dünyada yüksek oranlı Dijital Hizmet Vergisi uygulayan ülkeleri direkt olarak kapsayan bu düzenleme, Türkiye gibi ülkeler için dikkat çekici bir durum teşkil ediyor.

TÜRKİYE DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDE LİDER

Dijital Hizmetler Vergisi, dünya genelinde 10’dan fazla ülkede uygulanıyor. Türkiye, yüzde 7,5 vergi oranı ile bu alanda en fazla vergi alan ülke olarak öne çıkıyor. Ülkede, “küresel cirosu 750 milyon euro ve üzeri” olan dijital şirketler bu vergi yükümlülüğüne tabi.

MÜŞTERİLERDEN VERGİ ALAN ŞİRKETLER

Türkiye, dijital reklam hizmeti sunan Google ve Facebook gibi firmalar, e-ticaret platformları ve Netflix, Spotify gibi dijital içerik sağlayıcılarından bu vergiyi alıyor. Ayrıca, dijital içerik platformlarına Dijital Hizmet Vergisi uygulayan tek ülke olmasıyla dikkat çekiyor.

TÜRK ÜRÜNLERİNE EK VERGİ TEHDİDİ

Trump’ın kararnamesine göre, bu vergiyi almaya devam eden ülkeler ABD’ye ihraç ettikleri ürünler için ek gümrük vergileriyle karşılaşma riski taşıyor. Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği otomotiv, hazır giyim, inşaat malzemeleri ve mücevher gibi birçok ürün bulunuyor.

KÜRESEL REKABETTE ZORLUK

ABD’de fiyat rekabetinin yüksek olması ve ürün çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle, tüketiciler hızla daha ucuz seçeneklere yöneldiği için ek vergi yükü Türk ürünlerinin bu pazarda rekabet edebilmesini zorlaştırabilir.

DİJİTAL ŞİRKETLERİN YANSITMA STRATEJİSİ

Türkiye’nin vergi uyguladığı dijital Amerikan şirketleri, kendi alanlarında önemli birer tekel konumunda olduğu için kendilerine uygulanan vergi maliyetini müşteri kaybetmeden doğrudan tüketicilere yansıtabiliyor.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİSİ

Trump yönetiminin uygulayacağı yaptırımlar, Türkiye’yi Dijital Hizmetler Vergisi ile elde ettiği gelirden daha fazla ekonomik yükle karşı karşıya bırakabilir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın alacağı önlemler, bu durumu nasıl yönetecekleri açısından son derece önemli. Türkiye’nin ekonomisini ve ABD ile olan ilişkilerini etkileyebilecek bu yeni kararname çerçevesinde, bakanlıkların ticaret dengelerini gözeterek potansiyel gerilimleri azaltacak düzenlemelere odaklanmaları bekleniyor.