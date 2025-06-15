TrumP’tan Yeni Duyuru: Barış Olacak!

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımla İsrail ve İran arasındaki savaş konusuna değindi. Trump, her iki tarafın uzlaşma konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamasında, “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacak, tıpkı Hindistan ve Pakistan’a yaptırdığım gibi” dedi.

GEÇMİŞ BAŞARILARINA ATIF

Trump, ABD’nin ticaretini kullanarak iki güçlü liderle yürütülen görüşmelere akıl ve sağduyu kattığını ifade etti ve “onlar hızlıca bir karar alıp durdular!” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, Sırbistan ve Kosova arasındaki çatışmayı da gündeme getirerek, “Ben durdurdum” şeklinde bir açıklama yaptı.

BASKI KURDUĞU DİĞER DURUMLAR

Ayrıca, Mısır ve Etiyopya arasında Nil Nehri üzerindeki büyük baraj meselesine de değindi. Trump, “En azından şu anlık bir barış var, çünkü ben müdahale ettim, ve böyle kalacak!” diyerek öncülüğünü yaptığı barış süreçlerinden bahsetti. Trump, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerde de benzer bir sonuç almayı beklediğini vurguladı ve “Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor” dedi.

HALKA YENİDEN UMUT VERİYOR

Açıklamalarında, yaptığı çalışmaların takdir edilmediğini belirten Trump, “Ama sorun değil, halk anlıyor. Orta Doğu’yu yeniden muhteşem yapalım” ifadelerini kullandı.