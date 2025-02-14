Trump’tan Yeni Gazze Tehdidi: Sert Tavır Alacağım

ABD BAŞKANI TRUMP’IN HAMAS’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Hamas’ın Cumartesi günü öğlene kadar elinde bulunan rehineleri serbest bırakmaması durumunda, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini ancak bu kararın yalnızca İsrail’e ait olduğunu çarpıttı. Trump, “Tüm rehineler Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar bırakılmazsa, ki bu bence uygun bir zaman, ateşkes iptal edilsin. Bırakın kıyamet kopsun” dedi.

TRUMP’TAN YENİ TEHDİT: SERT BİR TAVIR TAKINACAĞIM

Trump, Hamas’ın İsrailli rehineleri bırakacağına dair açıklama yapmasına rağmen yeni bir tehditte bulundu. “Cumartesi günü Gazze’yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail’in ne yapacağından emin değilim” diyen Trump, Cumartesi günü verdiği son tarihe dikkat çekerek, eğer kalan tüm rehineler öğlene kadar serbest bırakılmazsa Gazze’de cehennem azabı çekileceğini belirtti.

HAMAS’IN SERBEST BIRAKACAĞI REHİNELERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Gazze’deki ateşkes anlaşması çerçevesinde Hamas, 369 Filistinli mahkuma takas edilmek üzere serbest bırakılacak üç İsrailli rehinenin isimlerini sabah saatlerinde duyurdu. Bu isimler Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han ve Yair Horn olarak belirtildi. İsrail ile Hamas arasındaki altıncı esir takasının yarın yapılması bekleniyor.