trump-tan-zelensky-e-beyaz-saray-daveti

ABD VE UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, “Ukrayna’nın anlaşmayı kabul ettiğini” ifade ederek, “Şimdi gözler Rusya’da. Onların da aynı yönde adım atmasını umuyoruz. Bugün ve yarın Rus yetkililerle bir araya geleceğiz ve umarım nihai bir anlaşmaya varabiliriz.” dedi.

Ateşkes HEDEFİ

Görüşmelerin kalıcı bir ateşkesle sonuçlanması için dileklerini ileten Trump, “Burada hedeflenen şey tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve Rusya’nın da aynı kararı vermesini temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

ZELENSKY DAVETİ

Ayrıca Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Beyaz Saray’a yeniden davet edilip edilmeyeceği sorusuna “Evet, kesinlikle.” yanıtını verdi.