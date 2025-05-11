Trump’tan Zelensky’e Hızlı Uyarı

ATEŞKES AN MESNESİ

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlamış olan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan savaşta ateşkes kararı alma süreci kritik bir döneme girmiş durumda. Dün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Ayrıca, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Putin’in bu önerisi sonrası, ABD Başkanı Donald Trump’tan da bir açıklama geldi.

TRUMP’TAN ZELENSKY’E ACİL UYARI

Trump, Putin’in ateşkes istemediğini ancak savaşı sona erdirme umuduyla Türkiye’de müzakere etmek istediğini ifade etti ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’i uyardı. “Ukrayna bunu derhal kabul etmeli” diyen Trump, sözlerine şu şekilde devam etti: “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; onun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı sonlandırma ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar. Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD durumun ne noktada olduğunu anlayıp buna göre ilerleyebilir.”

PUTİN’LE ANLAŞMA KONUSUNDA ŞÜPHELER

Trump, Putin’in, Amerika olmadan asla kazanılamayacak olan İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlamakla meşgul olması nedeniyle, Ukrayna’nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphe duyduğunu dile getirdi. “Görüşmeyi yapın hemen” diyerek, bu süreçte zaman kaybetmeden adım atılması gerektiğinin altını çizdi.