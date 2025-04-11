Trump, Türkiye’ye Gelecek Mi?

BAŞKAN TRUMP’IN ORTA DOĞU ZİYARETİ GÜNDEMDE

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki ay Orta Doğu’ya yapacağı seyahatle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Leavitt, “Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’da ya da Türkiye’de bir araya gelmeyi planlıyor mu?” şeklindeki soruya “Başkan’ın Suudi Arabistan’a gideceğini söylemek dışında şu anda yurt dışı seyahatiyle ilgili herhangi bir detaya sahip değilim. Ancak bu gezinin bir parçası olarak başka ülkeler de olabilir” yanıtını verdi.

TÜRKİYE ZİYARETİ İÇİN DETAYLAR BEKLENİYOR

Beyaz Saray’ın Türkiye’yi de söz konusu Orta Doğu gezisine eklemeyi değerlendirdiği hakkında gelen bir soruyu yanıtlayan Leavitt, “Şu anda detaylar üzerinde çalışıyoruz, bu seyahatin detaylarını mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız. Seyahatin detayları teyit edildikten sonra hepinizi bilgilendireceğim” dedi. Trump’ın mayıs ayında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmesi bekleniyor. Amerikan CNN kanalının Arapça sayfasında yer alan haberlere göre, Trump’ın Türkiye’yi de ziyaret edebileceği ancak nihai kararın henüz verilmediği öne sürüldü.