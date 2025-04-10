Trump Türkiye’yi Orta Doğu Turuna Eklemeyi Düşünüyor

TRUMP’IN ORTADOĞU GEZİSİNE TÜRKİYE’Yİ EKLEME PLANI

CNN’in Arapça sayfasında yayınlanan habere göre, Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan Orta Doğu turuna Türkiye’yi de dahil etmeyi düşündüğü belirtildi. Beyaz Saray’dan bir yetkili ve konuya yakın iki kaynak, “Trump, gelecek ayki programında Türkiye’ye yer vermeyi değerlendiriyor” açıklamasında bulundu. Haberde, Trump’ın şu anda İsrail’i bu tura dahil etmeyi düşünmediği de ifade edildi.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ ÜZERİNE DETAYLAR

CNN’e bilgi veren bir yetkili, olası Türkiye ziyaretinin, Trump ile Erdoğan arasında gerçekleşen son telefon görüşmelerinden birinde gündeme geldiğini belirtti. İki lider arasındaki diplomasi trafiğinin, bu ziyaretin olma ihtimalini artırdığı düşünülüyor. Ancak Beyaz Saray’dan henüz resmi bir doğrulama gelmediğini de eklemek gerekir.

HAKAN FİDAN’DAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün akşam CNN Türk’te katıldığı programda, Erdoğan’ın ABD ziyareti ile ilgili soruları yanıtlama fırsatı buldu. Fidan, “Liderlerin irade beyan ettiği bir konu. Bunun ne zaman ve nerede olacağı şu anda görüşülüyor” şeklinde bir açıklama yaptı. “Türkiye’de de olabilir, ABD’de de olabilir mi? Yani Trump gelebilir, Erdoğan gidebilir?” sorusuna ise “İkisi de olabilir” yanıtını vererek, iki ülke arasındaki görüşmelerin karşılıklı ziyaret seçenekleriyle devam ettiğine dikkat çekti.

ZİYARETİN GÜNDEMİ NE OLACAK?

Eğer Trump’ın Türkiye ziyareti gerçekleşirse, ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik ve ekonomik iş birliği gibi önemli konuların görüşülmesi bekleniyor.