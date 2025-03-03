Trump: Ukrayna Anlaşması Hala Mümkün

UKRAYNA GÜNDEMİ ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna konusunu masaya yatırdı. 28 Şubat’ta Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaşadığı tartışmaya değinen Trump, “Zelensky’nin daha minnettar olması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu ülke iyi günde kötü günde onların yanında oldu.” yorumunu yaptı. ABD’nin Ukrayna’ya toplamda 350 milyar dolar harcadığını ifade eden Trump, bu para ile yapılacak nadir toprak elementleri anlaşmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. “Sizce bu anlaşma öldü mü, yoksa halen kurtarılabilir mi?” sorusunu yanıtlayan Trump, “Hayır, sanmıyorum. Bence bu bizim için harika bir anlaşma.” dedi. Salı akşamı ABD Kongresi’nde bu konudaki güncel durumu açıklığa kavuşturacağını belirtti.

SAVAŞIN BİRAN ÖNCE BİTMESİ GEREKİYOR

Trump, savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ve bu amaçla hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın iletişim kurmaya devam ettiğini kaydetti. Zelensky’nin, “Savaşın bitmesi yakın değil” ifadelerine atıfta bulunarak, “Zelensky, savaşın uzun süre devam edeceğini düşündüğünü söylemiş, bu konuda haklı olmasa iyi olur. Ben bu savaşın bir an önce bitmesini istiyorum.” şeklinde konuştu. Savaşın devam etmesi halinde her iki tarafın da zarar görmeye devam edeceğine dikkati çeken Trump, “Rusya’nın da Ukrayna halkının da kesinlikle bir anlaşma yapmak istediğine inanıyorum.” ifadesini kullandı. ABD’nin Ukrayna’ya Avrupa’dan çok daha fazla harcama yaptığına dikkat çeken Trump, Avrupa’nın Ukrayna’ya coğrafi olarak daha yakın olmasına rağmen daha fazla yardımda bulunmaları gerektiğini savundu.

YARDIMLARIN ASKIDA KALMA DURUMU

Trump, Ukrayna’ya savunma yardımlarını askıya alıp almama konusundaki durumlarıyla ilgili gelen soruya da yanıt verdi. “Şu anda bunun hakkında henüz konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz.” dedi. Trump, bu konu ile ilgili vermiş olduğu herhangi bir yanitin kısa sürede değişebileceğini belirterek, durumun oldukça dinamik ve değişken olduğunu vurguladı.