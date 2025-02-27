Trump: Ukrayna’nın NATO Üyeliği Olmayacak

TRUMP VE STARMER’DAN UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmede, Starmer, Trump’a Kral Charles’tan bir mektup sundu. İki lider, basın toplantısına geçmeden önce gazetecilerle Ukrayna meselesini ele aldı. Trump, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almak için mücadele edeceğini ifade ederek, “Ukrayna NATO’ya üye olmayacak” dedi. Başbakan Starmer ise, barış anlaşmasının kalıcı olup olmayacağına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

BARIŞ ANLAŞMASI VE ZELENSKY’NİN ZİYARETİ

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Beyaz Saray’a yapacağı ziyaretin planlandığını ve bu ziyaretin anlaşmaların Ukrayna için önemli olacağını belirtti. Ancak, barış gücünden önce bir anlaşmanın sağlanması gerektiğini vurguladı. “Henüz bir anlaşma yok” dedi. Trump, Zelensky’e yönelik yorumları hakkında gelen bir soru üzerine ise, “Bunu dedim mi? Bunu dediğime inanamıyorum” şeklinde karşılık verdi. Ayrıca, barış anlaşması sağlanırsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir daha Ukrayna’yı işgale kalkışmayacağına inandığını belirterek, “Bence Putin sözünde duracak” ifadesini kullandı.

ÇİN’E YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ

Çin’e yönelik gümrük vergisi kararına ilişkin Trump, daha önce uygulamaya koyduğu yüzde 10’luk gümrük vergisinin üzerine bir yüzde 10 daha ekleyeceğini açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in ABD’ye giren uyuşturucu konusunda yeterli adımı atmadığını ve bu durumdan sorumlu olduğunu ifade etti.

ZELENSKY İLE ANLAŞMA YAPILACAK

Trump, yarın Zelenskiy’nin Beyaz Saray’da olacağını ve kendisiyle nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını dile getirdi. Hem Putin hem de Zelenskiy ile iyi bir ilişkisi olduğunu anlatan Trump, “Muhtemelen medyanın önünde bu anlaşmayı birlikte imzalayacağız. Biz Devlet Başkan Zelenskiy ile çalışmak istiyoruz. Bence Zelenskiy ile aslında çok iyi bir ilişkimiz vardı ama belki ilişkimiz biraz hırçınlaştı.” ifadelerini kullandı ve bunun sebebinin Ukrayna’ya verdikleri parayı geri alamamaları olduğunu söyledi.

AB İLE İLİŞKİLERDEKİ SORUNLAR

Trump, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler hakkında ise, “AB ile sorunlarımız var çünkü bize gümrük tarifesi uyguluyorlar. Biz de onlara karşılıklı gümrük tarifeleri uygulayacağız.” dedi.

KRAL CHARLES’TAN DAVET

Görüşmede İngiltere Başbakanı Starmer, Kral Charles tarafından Trump’a İngiltere’ye resmi olarak davet eden mektubu iletti. Trump, aldığı davet üzerine, “Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere’yi ziyaret edeceğim.” ifadesini kullandı.