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Trump Ve Musk: NNSA’da Skandal Yarattı

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HÜKÜMETİN İŞTEN ÇIKARDIĞI ÇALIŞANLARA YENİDEN DÖNME ÇABASI

Amerikan NBC News kanalının NNSA iç yazışmalarına dayanan habere göre, federal hükümet 13 Şubat’ta işten çıkardığı nükleer stokların takibinde görevli birçok çalışanı ertesi gün tekrar işe almak istedi. Ancak kritik bir sorun belirdi; işten çıkarılan çalışanlara e-posta hesaplarına ulaşamadıkları için irtibat sağlanamadı.

İLETİŞİM KRİZİ VE SKANDAL

NNSA yetkilileri, işten çıkarılan çalışanlarla doğrudan iletişim kuramayınca, diğer çalışanlar üzerinden dolaylı iletişim yollarını denedi. Kurum personeline yollanan e-postada, “Bazı NNSA deneme süresi çalışanlarının iş fesih mektupları iptal ediliyor ancak bu personelle iletişime geçmek için iyi bir yolumuz yok,” denildi.

BÜYÜK TEMİZLİK OPERASYONU

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönergesi ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk’ın girişimleri sonucunda, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işten çıkarılması bir hafta içinde gerçekleşti. Bu ani değişiklik, federal hükümetin verimlilik çabaları kapsamında önemli bir karmaşaya yol açtı.

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