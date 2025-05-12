Trump Ve Netanyahu Görüştü: İsrail Yeniden Başladı

İSRAİL BAŞBAKANI TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanlık ofisinden gelen bilgilere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Pazartesi günü ABD Başkanı’nın Orta Doğu temsilcisi ve İsrail Büyükelçisi ile bir araya geldikten sonra Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Açıklamada Netanyahu’nun, Gazze’de Hamas militanları tarafından hala tutulmakta olan İsrailli-Amerikalı rehine Edan Alexander’ın serbest bırakılmasına yönelik Trump’ın yardımlarından ötürü teşekkür ettiği ifade edildi. Trump, Netanyahu ile yakın bir işbirliği çağrısını tekrarladı.

REHİNE TAKASI GÖRÜŞMELERİ İLERLEME KAYDEDEBİLİR

Netanyahu, tıkanmış olan rehine takası görüşmelerinin ilerleyebilmesi için ABD ve Hamas arasında doğrudan görüşmelerin yapılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in ABD’nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff tarafından sunulan ve rehinelerin serbest bırakılmasını hedefleyen bir teklifi değerlendirmek üzere Salı günü Doha’ya bir heyet göndereceğini duyurdu. Bu, yaklaşık iki ay önce duraklama dönemine giren görüşmelerin ardından atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.