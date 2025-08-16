Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

BAŞKAN TRUMP’IN RUSYA İLE GÖRÜŞMESİ

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, bu amaç doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi çerçevesinde bir görüşme planı oluşturdu ve bu planı gerçekleştirdi. Liderlerin buluşması, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleşti.

LİDERLERİN ALASKA ZİYARETİ

Öncelikle Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Sonrasında Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf–Richardson Ortak Üssü’ne varış yaptı.

KARŞILAMA TÖRENİ VE GÖRÜŞMEYE GİDİŞ

Putin ve heyeti üsse vardığında, Trump, Rus lideri uçağı içerisinde karşıladı. İki lider, görüşme alanına birlikte bir araçla geçti.