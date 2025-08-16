Trump Ve Putin Alaska’da Buluştu

ZİRVE ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
Ukrayna-Rusya savaşı boyunca bu çatışmayı sona erdirme niyetini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, bu amaçla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da buluştu. Trump, seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “savaşı sona erdirme” vaadi doğrultusunda liderlerle görüşme planını uygulamaya koydu. Buluşma, yerel saatle 11.00’de (Türkiye saatiyle 22.13) gerçekleştit.
LİDERLER ALASKA’DA
Öncelikle Trump’ın uçağı Alaska’ya indi. Bunun ardından Putin’i taşıyan uçak, Elmendorf-Richardson Ortak Üssü’ne ulaşmış oldu.
KARŞILAMA VE İLK TEMAS
Putin ve beraberindekiler üsse ulaştığında, Trump, Rus lideri uçağında karşıladı. İki lider, daha sonra görüşme alanına birlikte geçti.