Trump ve Putin’in Telefonda Ukrayna Görüşmesi

TRUMP VE PUTİN TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmayı ele aldı. Trump, “Rusya ve Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak istediğimiz konusunda anlaştık. Putin’le ekiplerimizin müzakereleri derhal başlatmaları konusunda anlaştık” şeklinde bir açıklama yaptı.

GÖRÜŞME SUUDİ ARABİSTAN’DA YAPILACAK

Trump, Putin ile görüşmenin Suudi Arabistan’da gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca, “Putin ile Suudi Arabistan’da görüşeceğiz. Görüşmede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman da olacak” ifadelerini kullandı. Görüşme sonrasında, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de telefonda görüştüğü ve bu görüşmenin çok iyi geçtiğini belirttiği aktarıldı.