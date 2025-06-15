Trump Ve Putin, İran-İsrail Savaşını Görüştü!

GÖRÜŞME VAADİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’daki gerilimlere dair telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti” ifadeleri yer aldı. Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin’in görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadığını ve iki liderin İran’ın nükleer programı üzerine görüşmelere geri dönmeyi göz ardı etmediğini açıkladı. Uşakov, yaklaşık 50 dakika süren görüşmeyi “anlamlı ve faydalı” olarak nitelendirdi.

TRUMP’IN PAYLAŞIMI

Trump, Truth Social adlı platformda Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Putin’in kendisinin doğum gününü kutladığını belirten Trump, görüşmede İran konusunu ele aldıklarını ifade etti. Trump, “Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim” dedi. Rusya-Ukrayna meseleleri hakkında çok fazla konuşmadıklarını belirten Trump, “(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor” şeklinde konuştu.