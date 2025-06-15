Trump Ve Putin, İran-İsrail Savaşını Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin bir telefon görüşmesi yaptı. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti” denildi. Rus medyasına göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin’in görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadığını ve iki liderin İran’ın nükleer programı ile ilgili görüşmelere geri dönmeyi göz ardı etmediklerini aktardı. Uşakov, yaklaşık 50 dakika süren görüşmeyi “anlamlı ve faydalı” olarak tanımladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, telefon görüşmesini değerlendirdiği sosyal medya paylaşımında, Putin’in doğum gününü kutladığını ifade etti ve görüşme sırasında İran’a dair konuları ele aldıklarını kaydetti. Trump, “Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim.” dedi. Rusya-Ukrayna konusuna çok fazla değinmediklerini belirten Trump, “(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor.” ifadelerini kullandı.