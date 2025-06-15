Trump Ve Putin, İran-İsrail Savaşını Görüştü!

TELEFON GÖRÜŞMESİ DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu’daki çatışmalar hakkında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den gelen açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu dile getirdi” denildi. Rus medyasında yayımlanan haberlere göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin’in görüşmede İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadığını belirtti ve iki liderin İran’ın nükleer programı üzerine müzakerelere geri dönmeyi göz ardı etmediklerini aktardı. Uşakov, yaklaşık 50 dakika süren görüşmeyi “anlamlı ve faydalı” bir görüşme olarak tanımladı.

TRUMP’IN DEĞERLENDİRMESİ

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformunda Putin ile yaptığı görüşmeye dair bir açıklama yaptı. Putin’in doğum gününü kutladığını ifade eden Trump, telefon konuşmasının içerdiği konular arasında İran’ın da bulunduğunu belirtti. Trump, “Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim” dedi. Rusya-Ukrayna meselesi üzerine çok fazla konuşmadıklarını ifade eden Trump, “Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor” şeklinde bilgi verdi.