Trump Ve Putin Ne Zaman Görüşecek?

TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkan Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceği ve bu görüşmenin mesajıyla ilgili bilgilere sahip olmadığını belirtti. “Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok. Bu sadece bugün Başkan’ın bahsettiği değerlendirmeyle ilgili bir şey. Bu yüzden önce Başkan Trump’ın kendi gezisini bitirmesini bekleyeceğiz. Yarın ne olduğuna bakacağız. Sonrasında da bir zaman akışı oluşturabiliriz belki,” diye konuştu. Rubio, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Antalya’da bulunuyordu.

ABD’NİN MÜLTECİ POLİTİKASI ÜZERİNE YORUMLAR

Rubio, ABD’nin dünyanın en merhametli ülkelerinden biri olduğunu ifade ederken, “Milyonlarca insan kalıcı olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne geliyor. Buna benzer bir uygulaması olan bir ülke yok. Ancak senede 5 milyon kişinin ülkemize gelmesine izin veremeyiz. 4 milyonu yasadışı yollardan geliyor,” şeklinde konuştu.

BARIŞA YÖNELİK ÇABALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Güvenliği ve barışı eleştirenleri göz önünde bulunduran Rubio, “Biz savaşın bitmesini istiyoruz, hayat kurtarmak istiyoruz. Can kaybetmenin durmasını istiyoruz. Amacımız burada bu. Ben hala neden herhangi biri barışa yönelik çabalara karşı eleştirel yaklaşılır, bunu bilmiyorum,” dedi. Ayrıca, bu sürecin başında olan bir liderleri olması gerektiğine vurgu yaptı. “Buradaki amacımız barışa erişmek. Bu 30 günlük bir ateşkesle olsun, 1 günlük ateşkesle olsun ya da 1 gün içerisinde yapılan bir anlaşma olsun, ne olursa olsun bizim istediğimiz sonuç sadece barış değil, sürdürülebilir bir barış,” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ DURUM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Gazze’de yaşanan insan kayıpları hakkında da değerlendirmeler yapan Rubio, “Bakın İsrail Başbakanı ile iletişime geçtim. Başkan da iletişimdeydi. Gazzelilerin Hamas’ın altında yaşadıklarından daha fazlasını hak ettiklerini söylediler,” dedi. Yardımların Hamas tarafından çalınmaması için bir plan oluşturduklarını belirten Rubio, “Bunu yaparken eleştirilere açık olduğumuzu ifade ettim. Ancak Hamas, insanlardan bunu çalmadan yardım göndermemiz gerekiyor,” dedi.

HAMAS İLE OLAN İLİŞKİLER VE REHİNELER

Hamas’la ilgili olarak Rubio, “Dış Hamas grubu var, iç Hamas grubu var. Bu bir terör örgütü. Hala masum rehineleri tutmaya devam ediyorlar,” dedi. Rehinelerin serbest bırakılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. “Bunlar barışçıl bir grup değil. Bu 7 Ekim’de bilerek korkunç suçlar işlemiş bir grup,” yorumunu yaptı.

SURİYE’DE BARIŞÇIL BİR GELECEK İÇİN ÇABALAR

Suriye delegasyonu ile yapılan görüşmeler üzerine konuşan Rubio, “Bakın, bu yeni bir ilişki tabii ki, daha birbirimizi 24 saattir tanıyoruz. Bu da barışçıl, istikrarlı bir Suriye istiyoruz. En büyük gelişmelerden biri bu, bölgedeki uzun zamandır yaşanan en büyük gelişme bu olur,” dedi. Suriye’de çoğulcu bir hükümet kurmaya çalışacaklarını ve komşularıyla iyi ilişkiler geliştireceklerini vurguladı.