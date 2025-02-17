Trump ve Putin Suudi Arabistan’da Buluşacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Putin’in Ukrayna’daki çatışmayı bir an önce sonlandırma isteğini dile getirdi. Trump, Rus mevkidaşı ile yakın bir tarihte Suudi Arabistan’da bir araya gelebileceklerini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya’nın NATO için bir tehdit olduğu yönündeki görüşlerine katılmadığını ifade eden Trump, müzakerelerde Zelenskiy’in de yer alacağını öne sürdü.

Trump ve Putin Görüşmesi:

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan’daki görüşmesinin tarihi hakkında, “Henüz tarih belirlenmedi, ancak çok yakında gerçekleşebilir” şeklinde açıklama yaptı.

Putin Çatışmayı Hızlıca Bitirmek İstiyor:

Trump, “Onun çatışmayı durdurmak istediğini düşünüyorum. Bunu görüyorum” diyerek, Rusya’nın güçlü bir ülke olduğunu belirtti. “Hitleri ve Napolyon’u yendiler. Çoktandır savaşıyorlar. Bunu çoktan yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Son telefon görüşmesinde doğrudan Putin’e bu konuyu sorduğunu söylerken, “Bunu bitirmek ve bunu hızlıca yapmak istediğini düşünüyorum” dedi. Bu süreçte Zelenskiy’in de benzer bir dileği olduğunu vurguladı.

Rusya, NATO İçin Tehdit Değil:

Trump, Rusya’nın NATO için bir tehdit oluşturmadığını belirten açıklamalar yaptı.