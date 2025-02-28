Trump ve Starmer Arasında Kanada Gerginliği

DİPLOMASİDE BEKLENMEDİK DRAMA

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Beyaz Saray’daki buluşması, diplomasi alanında beklenmedik bir olaya dönüştü. İkili, ortak basın toplantısında dünya meselelerini tartışırken, asıl gündem Trump’ın Starmer’ı susturmasıyla oluştu. Olay, bir muhabirin “Trump, Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapmayı planlıyor, siz ne diyorsunuz?” sorusuyla başladı. Starmer, “Kanada mı? Aramızda bir ayrılık yok ki, bunu çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz ABD ile sıkı dostuz…” diyerek durumu yumuşatmaya çalıştı. Ancak Trump, bu esnada araya girerek, “Bu kadar yeter, teşekkürler!” dedi. Starmer’ın sözü yarıda kaldı ve salonda bir gerginlik oluştu.

MEDYANIN GÜNDEME GETİRDİĞİ TARTIŞMA

Trump’ın bu beklenmedik çıkışı, muhabire mi yoksa Starmer’a mı yönelik olduğu konusunda tartışmalar başlattı. Medya, “Trump, Starmer’ı susturdu” şeklinde haberler yaparken, Beyaz Saray duruma el attı. X üzerinden yapılan açıklamada, “Yanlış anlama! Trump, Starmer’ı değil, muhabiri hedef aldı. Fitne çıkarmayın!” ifadeleri kullanıldı. Ancak bu, olayın yarattığı etkiyi azaltmadı. Kanada meselesi bir yana, Trump’ın baskın tavrı toplantının öncesine geçti ve dikkatleri üzerine çekti.