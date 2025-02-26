Trump ve Zelenskiy Arasında Anlaşma Sağlandı

TRUMP’TAN YARDIMLAR İÇİN BEKLENTİLER

Trump, Ukrayna’ya sağlanan yardımlar karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi talep ettiğini açıkladı. “Onlara milyarlarca dolar verdik. Artık aptal yerine konulamayız.” sözlerini kullandı.

ZELESKİY’den ABD’YE BASKI İDDİASI

Zelenskiy, ABD’nin kendisine ciddi bir baskı yaptığını belirtti. Trump, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri ve mali desteğin karşılıksız olamayacağını savundu. “Ukrayna’nın çok değerli nadir toprak elementleri var. Onlara garanti verdik, şimdi karşılığını alıyoruz.” dedi.

PAYLAŞIM ve PAZARLIKLARIN SONU

ABD ile Ukrayna arasında günlerce süren pazarlıklar, sonunda bir anlaşma ile sonuçlandı.