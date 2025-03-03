Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray’da Karşı Karşıya

ABD BAŞKANININ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Beyaz Saray’daki tartışması, yoğun yankılar uyandırdı. Tartışmanın ardından Zelenskiy, Beyaz Saray’ı hızlı bir şekilde terketti. Olaylar gelişirken, Trump dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY’DA GEÇEN TARTIŞMA

Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis’teki soru-cevap bölümünde uzun bir tartışma gerçekleşti. Trump, Zelenskiy’ye “Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık.” dedi. İki lider arasında geçen tartışma sonrası Trump, “Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ANLAŞMA ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Zelenskiy, ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin yetersiz olduğunu belirtti. “Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz.” dedi. Görüşme, bu uzun tartışmanın ardından son buldu ve Trump, Truth Social üzerinden ortak basın toplantısının iptal edildiğini açıkladı. Ortak basın toplantısı ve anlaşma imza töreninin iptalinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray’dan ayrıldı.