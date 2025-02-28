Trump ve Zelenskiy Görüşmesinde Gerginlik Arttı

TRUMP VE ZELENSKIY ARASINDAKİ TANSİYON

Trump ile Zelenskiy arasındaki Beyaz Saray’daki buluşma sırasında gerginlik arttı. Trump, Zelenskiy’e “Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum.” şeklinde bir ifade kullandı.

PUTIN İLE GÖRÜŞMELERİN ÖNEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, ABD’nin Rusya ile olumlu ilişkiler kurma çabalarını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olan toplantısında “Bugün mineraller anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var. Hem Ukrayna hem de Rusya’dan yanayım.” yorumunu yaptı.

ÇATIŞMANIN ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Trump, “Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa’nın da adım atması gerekiyor. Putin, anlaşma yapmak istiyor.” diyerek, bölgede kalıcı bir barış sağlamak adına uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.