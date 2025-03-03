Trump ve Zelensky Arasında Gerginlik Tırmanıyor

ABD İLE UKRAYNA ARASINDAKİ GERGİNLİK

ABD ile Ukrayna arasındaki ilişkiler giderek geriliyor. Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenler üzerine bir anlaşma görüşmek için bir araya geldi. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen toplantı sırasında, basın mensuplarının önünde sert tartışmalara neden olan bir atmosfer oluştu. İki lider, tüm dünyanın gözü önünde uzun bir süre tartıştı.

ZELENSKY’DEN AVRUPA LİDERLERİNE DESTEK TALEBİ

Dünya kamuoyunda yankı uyandıran tartışmanın ardından Zelensky, İngiltere’ye geçerek Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Avrupalı liderler, Ukrayna’ya destek olma sözü verse de ABD olmadan eksik kalacaklarını ve birlik olmaları gerektiğini vurguladı. Zelensky’nin “Rusya ile savaşın sona ermesi çok uzak bir ihtimal” şeklindeki sözleri ise ABD Başkanı Trump’ı öfkelendirdi.

TRUMP’IN ZELENSKY HAKKINDAKİ SERT YORUMLARI

Trump, Zelensky hakkında sert açıklamalarda bulunarak, “Bu, Zelensky’in yapabileceği en kötü açıklamalardan biri. Amerika, bu duruma daha fazla tahammül etmeyecek. Bu adam barış istemiyor. Amerika ve Avrupa’nın desteğini aldığı sürece savaşın sürmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİ VE ABD’NİN ROLÜ

Zelensky ile yapılan toplantıda, Avrupa ülkeleri, ABD olmadan bu durumun üstesinden gelemeyeceklerini açıkça ifade etti. Rusya’ya karşı sağlam bir duruş sergilemek açısından bu açıklamanın akıllıca olup olmadığı sorgulanıyor. Acaba liderler neler düşünüyor?