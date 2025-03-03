Trump ve Zelensky Arasında Gerginlik Tırmanıyor

ABD VE UKRAYNA İLİŞKİLERİNDE GERGİNLİK ARTARAK DEVAM EDİYOR

ABD ile Ukrayna arasındaki ipler giderek geriliyor. Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenler konusunu görüşmek için bir araya geldi. Beyaz Saray’da yapılan bu toplantı, basın mensuplarının önünde sert sözlerin söylendiği oldukça gergin bir ortama sahne oldu. İki lider, izleyicilerin önünde uzun süre tartıştı.

AVRUPA LİDERLERİ UKRAYNA’YA DESTEK VERİYOR AMA ABD ŞART

Dünya kamuoyunda geniş yer bulan tartışmanın ardından Zelensky, İngiltere’ye gitti ve burada Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Avrupalı liderler, Ukrayna’ya destek göstereceklerini ifade etse de, ABD olmadan bunun yetersiz olacağını ve dağılmamaları gerektiğini vurguladı. Bu duruma karşılık Zelensky, “Rusya ile savaşın sona ermesi çok uzak bir ihtimal” diyerek Trump’ı öfkelendirdi.

TRUMP’IN ZELENSKY’YE YÖNELTTİĞİ SERT ELEŞTİRİLER

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky hakkında sert yorumlar yapan Trump, “Bu, Zelensky’in yapabileceği en kötü açıklamalardan biri” dedi. Trump, “Amerika, bu duruma daha fazla tahammül etmeyecek. Söylediğim şey tam olarak buydu: Bu adam barış istemiyor. Amerika ve Avrupa’nın desteğini aldığı sürece savaşın sürmesini istiyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

AVRUPA ÜLKELERİ, ABD’SİZ BİR ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI BELİRTTİ

Zelensky ile gerçekleştirdikleri toplantıda, Avrupa ülkelerinin “ABD olmadan bu işi başaramayacaklarını” net bir şekilde ifade ettiğini belirten Trump, Rusya’ya karşı güçlü bir duruş sergilemek açısından bu tarz açıklamaların çok akıllıca olmadığını düşündüğünü dile getirdi. Ne düşünüyorlar acaba?