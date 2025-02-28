Trump ve Zelensky Stratejik Görüşmede Çatıştı!

TRUMP VE ZELENSKY’DEN TARİHİ ANLAŞMA

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Beyaz Saray’da stratejik öneme sahip bir değerli maden anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldi. İkili görüşme sırasında ekonomik iş birliği, bölgesel güvenlik ve Rusya ile devam eden çatışmalar gibi önemli konular ele alındı. Ancak iki lider arasındaki diyalog, zamanla gergin bir tartışmaya dönüştü.

ANLAŞMANIN ÖNEMİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Görüşmenin başlangıcında Trump, ABD ile Ukrayna arasındaki madencilik anlaşmasının kritik önemine dikkat çekerek, “Bugün tarihi bir anlaşmaya imza atacağız. Madenler konusunda adil ve iki tarafın da çıkarlarını gözeten bir mutabakata vardık” diye belirtti. Değerli madenlerin, yapay zeka, savunma sanayii ve ileri teknoloji üretiminde kullanılacağını ifade eden Trump, bu anlaşmanın ABD’nin küresel teknolojik üstünlüğüne katkı sağlayacağını vurguladı.

TAVİZLER VE BARIŞ SÜRECİ

Toplantıda, Ukrayna’daki savaş ve Rusya ile yürütülen müzakereler de gündeme geldi. Trump, ateşkese yaklaşma konusunda önemli bir mesafe katettiklerini söyleyerek, “Hem Ukrayna’nın hem de Rusya’nın çıkarlarını gözeten bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Ancak Ukrayna’nın barış sürecinde bazı tavizler vermesi gerekecek” ifadesini kullandı.

SAVUNMA İHTİYAÇLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Zelensky, başarılı bir savunma için Ukrayna’nın gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, “Ukrayna’nın, ABD’den gelişmiş hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Güvenliğimizi sağlamadan kalıcı bir barışın mümkün olmadığını düşünüyoruz” dedi.

NATO VE AVRUPA’NIN SORUMLULUKLARI

Trump, ABD’nin Rusya ile olumlu görüşmeler yaptığını belirterek, “Hem Ukrayna hem de Rusya’nın barışa ulaşmasını istiyorum. Ancak NATO ve Avrupa’nın da bu süreçte daha fazla sorumluluk alması gerekiyor” dedi. Bu açıklamalarla uluslararası toplumu çözüm sürecine daha fazla katkı sağlamaya davet etti.

GERGİN DİALOG VE YANITLAR

Görüşme sırasında Zelensky ve Trump’ın yardımcıları arasında bir tartışma yaşandı. Yardımcı Vance, “Oval Ofis’e gelip bunu Amerikan medyasının önünde tartışmaya çalışmanızın saygısızlık olduğunu düşünüyorum” diyerek eleştiride bulundu. Zelensky ise, “Hiç Ukrayna’ya gittiniz mi?” diyerek tepki gösterdi. Vance, “ABD Oval Ofisi’ne gelip ülkenizin yok olmasını önlemeye çalışan bir yönetimi eleştirmenin saygılı bir davranış olduğunu mu düşünüyorsunuz?” şeklinde bir yanıt verdi.

Trump, bu tartışmalara müdahale ederek, “Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Biz bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin” dedi. Ayrıca, “Bu savaşı kazanmıyorsun” ifadesiyle durumu netleştirdi.