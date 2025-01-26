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Trump Vegas Mitinginde Enerji Planını Anlattı

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Nevada’da Miting Düzenleyen Trump

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a dönüşünün hemen ardından, Cumhuriyetçilerin kazandığı Nevada’da bir miting düzenliyor. Miting, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas’ta gerçekleştiriliyor ve burada destekçilerine sesleniyor.

Petrol ve Doğal Gaz Açıklamaları

Trump, mitingde Grönland ve Panama Kanalı’nın kontrolü hakkında da önemli ifadeler kullanıyor. “ABD, dünya üzerindeki tüm ülkeler arasında en fazla petrol ve doğalgaza sahip ülke ve çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük ölçüde genişlemiş bir ülke olabiliriz. Bunu görmek güzel değil mi?” diyerek, Amerika’nın potansiyel genişlemesi hakkında konuşuyor. “Yıllardır, metrekareye göre aynı boyuttayız, aslında muhtemelen küçüldük ama çok yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz ve yapacağımız şeylerden biri de: sondaj, bebeğim, sondaj” şeklinde ifadeler kullanıyor.

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