Trump: Venezuela’dan Uyuşturucu Gemisi Vuruldu

ABD BAŞKANI TRUMP’IN BASIN TOPLANTISI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın toplantısında Uzay Komutanlığı ile ilgili duyurularda bulundu ve gündeme dair soruları yanıtladı. Trump, Venezuela açıklarında ABD ordusuna ait donanma unsurlarının bir gemiye düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela’dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik” dedi. Saldırıyla ilgili daha fazla detay vermeyen Trump, bu tür uyuşturucularla mücadeleye devam edecekleri mesajını verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO’DAN AÇIKLAMA

Daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabında, “Başkan’ın az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela’dan ayrılan ve uyuşturucu terör örgütü tarafından işletilen bir uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler’de ölümcül bir saldırı düzenledi” ifadelerini kullandı. Bu olay, ABD ile Venezuela arasındaki gerginliğin arttığını gösteriyor.

GİZLİ OPERASYONLAR VE ÖDÜL ARTIŞI

Trump, daha önce imzaladığı bir kararname ile Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha etkin kullanılmasını istemişti. Ayrıca, ABD hükümeti 8 Ağustos’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesi için etkili bilgi sağlayanlara verilen ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara çıkardığını duyurdu. Maduro’nun 10 yılı aşkın süredir “Cartel de los Soles” adlı uyuşturucu kartelinin lideri olduğu öne sürülüyor ve ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz’da bu karteli Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımlamıştı.

MADURO’DAN CEVAP

Trump’ın talimatıyla Karayipler bölgesine gönderilen 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun Venezuela açıklarına doğru yola çıktığı belirtilirken, Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine dair, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela’nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika’nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır” şeklinde konuştu.