Trump Vergi Yaptırımlarıyla Komşularına Yüklendi

TRUMP’TAN KOMŞULARA YENİ VERGİLER

ABD Başkanı Donald Trump, seçim vaatlerinden birisini daha gerçekliğiğe dönüştürüyor. Pazartesi günü Roosevelt Room’da basın mensuplarına hitap eden Trump, “Bugün itibarıyla Kanada ve Meksika’ya %25 gümrük vergisi başlıyor. Ertelemeye yer yok, vergileri ödeyecekler” diye belirtiyor. Bu adımının, iki ülkeyi fentanil kaçakçılığıyla mücadelede daha etkili olmaya zorlayacağını savunan Trump, aynı zamanda ABD’ye fabrika yatırımlarını çekmeyi de amaçladığını vurguluyor. Peki, bu karar Kuzey Amerika’yı nasıl etkileyecek?

ÇİN’E YÖNELİK YENİ VERGİLER

Trump, yalnızca komşularıyla sınırlı kalmadı. Çin’e yönelik gümrük vergilerini de %10’dan %20’ye yükselttiğini açıklayan ABD Başkanı, bu hamlesini Pekin’in fentanil krizindeki “başarısızlıklarına” dayandırıyor. 1 Şubat’ta imzalanan kararnameyle Çin ithalatına %10 vergi uygulamaya başlayan Trump, şimdi bu tarifeyi iki katına çıkardı. Bu karar, ABD-Çin ticaret savaşını yeniden alevlendirebilir mi?

MEXİKA VE KANADALARDAN TEPKİLER

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın kararına temkinli bir cevap verdi: “Sükunet ve sabırla bekleyeceğiz. A, B, C ve D planlarımız hazır, kimse endişelenmesin.” Sheinbaum’un ılımlı tavrı dikkat çekerken, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ise sert bir yanıt verdi: “Trump vergi koyarsa, biz de hazırız.” Kanada, 155 milyar dolarlık misilleme vergisi paketi için hazırlık yapıyor ve ilk etapta 30 milyar dolarlık uygulamayı hayata geçirecek.

PİYASALARDA ÇALKANTILAR: S&P 500’DE DÜŞÜŞ

Trump’ın açıklamaları finans dünyasında büyük bir etki yarattı. ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 endeksi, pazartesi günü öğleden sonra %2 değer kaybetti. Kanada ve Meksika’ya yönelik vergilerin tedarik zincirlerini olumsuz etkileyeceği, Çin’e yönelik artan tarifelerin ise küresel ticareti zorlaştırabileceği endişeleri hakim. Yatırımcılar, bu yeni ticaret savaşının enflasyonu nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Dünya ekonomisi bu dönemeçten sağlam çıkabilecek mi, zaman gösterecek.