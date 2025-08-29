Trump: “Washington 14 Gün İçinde Suçsuz Bölge Olacak.”

WASHINGTON’DA ARAÇ GASP SUÇUNDA AZALMA

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla “kamu güvenliği acil durumu” ilan etmesinin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington’da “güvenliği artırmak ve suçu önlemek” amacıyla alınan kararlarla ilgili bilgi verdi. Bu acil durumun ardından Washington’daki araç gasp suçunun önemli ölçüde azaldığını aktaran Trump, kendisinin başkent hakkında aldığı kararların diğer suç kategorilerine de olumlu yansıdığını belirtti.

SUÇ ORANI AZALDIO

Trump, “Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak.” ifadesini kullandı. Başkanlık görevine geldiğinden bu yana Trump, Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirmişti. Kentte suç oranlarının yükseldiğini, Washington’un güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sıkça dile getiren Trump, şehir yönetiminin federal hükümet tarafından devralınmasını savunmuştu.

POLİS BİRİMİNİN FEDERAL KONTROLÜ

Trump, 11 Ağustos’ta aldığı bir kararla “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gerekçesiyle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız göndermişti. Bu kararlar, suç oranının düşmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.