Trump: “Washington 14 Gün İçinde Suçsuz Bölge Olacak”

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU İLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da güvenliği temin etmek ve suç oranlarını düşürmek amacıyla “kamu güvenliği acil durumu” ilan etti. Trump, bu durum sonrası kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını bildirdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, Washington’daki güvenlik ve suç önleme kararları hakkında bilgi verdi.

AÇIKLAMALAR VE SUÇ ORANI DÜŞÜŞÜ

Trump, acil durum ilanından sonra Washington’daki araç gasp suçunun büyük ölçüde düştüğünü belirtti. Ayrıca, başkentte “diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını” ifade etti. Trump, “Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak.” dedi.

Başkanlık görevi süresince Trump, Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız bulmuştu. Suç oranlarının artışını sıkça gündeme getiren Trump, kentin güvenli ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini savunmuş, bu sebeple kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınmasını istemişti. 11 Ağustos’ta, “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gerekçesiyle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve bölgeye 800 civarında Ulusal Muhafız göndermişti.