Trump: “Washington 14 Gün İçinde Suçsuz Bölge Olacak”

KAMU GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da güvenliği artırmak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla “kamu güvenliği acil durumu” ilan etti. Bu gelişmenin ardından kentteki araç gasp suçunun yüzde 87 azaldığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington’da “güvenliği artırmak ve suçu önlemek” amacıyla alınan kararlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu acil durumun ardından kentteki araç gasp suçunun önemli ölçüde azaldığını belirten Trump, başkent hakkında aldığı kararların diğer suç kategorilerinde de “büyük ölçüde azalma” sağladığını ifade etti. Trump, “Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak.” dedi.

Başkanlık görevine başladığından bu yana Trump, Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede yetersiz kalmakla suçlamıştı. Kentte suç oranlarının arttığını ve güvenli, temiz bir yaşam alanı haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet kontrolüne geçmesi gerektiğini savunmuştu. 11 Ağustos’ta bu bağlamda aldığı bir kararla, “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gibi gerekçelerle Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız göndermişti.