Trump: “Washington 14 Gün İçinde Suçsuz Bölge Olacak”

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMUNUN ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.’de suç oranlarını azaltmak ve güvenliği sağlamak için “kamu güvenliği acil durumu” ilan ettikten sonra kentin araç gasp suçlarındaki azalmanın yüzde 87 olduğunu açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “güvenliği artırmak ve suçu önlemek” adına alınan tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlgili acil durumun ilanı sonrasında, Washington’daki araç gasp suçlarının önemli bir şekilde azaldığını vurgulayan Trump, aldığı kararların “diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını” sağladığını belirtti. Kendisi, “Washington DC, planlanandan çok daha hızlı bir şekilde, sadece 14 gün içinde suçsuz bölge olacak.” açıklamasında bulundu.

SUÇ VE EVSİZLİKLE MÜCADELEDE GÖRÜLEN ZAFERLER

Trump, başkanlık döneminde Washington D.C.’nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede yetersiz kalmakla eleştirmişti. Kentteki suç oranlarının artmasına dikkat çeken Trump, bölgenin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir hale gelmesi gerektiğini sıkça dile getirdi. Bu bağlamda, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini savunmuştu. 11 Ağustos’ta aldığı bir kararla, Washington’da “güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” amacıyla Washington polis birimini federal kontrol altına almış ve kente 800 kadar Ulusal Muhafız göndermişti.