Trump: “Washington 14 Gün İçinde Suçsuz Olacak”

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU İLANI

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla “kamu güvenliği acil durumu” ilan ettiğini açıkladı. Bu kararın ardından, Washington’daki araç gasp suçlarının yüzde 87 oranında azaldığını duyurdu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Washington’daki güvenliği artırma ve suçu önleme amacıyla alınan tedbirler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Acil durum sonrası araç gasp suçlarındaki düşüşü aktaran Trump, “Diğer tüm suç kategorilerinin de büyük ölçüde azaldığını” ifade etti.

KENTİN GÜVENLİĞİ VE TEMİZLİĞİ

Trump, Washington DC’nin planlanan zamandan daha hızlı bir şekilde, yalnızca 14 gün içerisinde suçsuz bir bölge olacağını belirtti. Başkan, göreve geldiği tarihten itibaren Washington DC’nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede yetersiz olmakla eleştirdi. Suç oranlarının yükseldiğini vurgulayan Trump, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer olması gerektiğini sık sık dile getirdi. Aynı zamanda, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini savundu.

FEDERAL KONTROL ALTINA ALMA

11 Ağustos’ta aldığı bir kararla, “Washington’da güvenliği sağlamak ve evsizleri sokaklardan temizlemek” gerekçesiyle Washington polis birimini federal kontrol altına aldı. Bu kapsamda kente yaklaşık 800 Ulusal Muhafız sevk etti. Bu adımlar, başkentteki güvenliğin artırılması ve suç oranının düşürülmesi için atılmış önemli adımlar olarak öne çıkıyor.