Trump: Yemen’e Askeri Müdahale Emri Verdim

TRUMP’IN HUSİLERE YAPTIĞI AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklama ile ABD ordusuna Yemen’deki Husileri vurma emri verdiğini duyurdu. Husilere uyarıda bulunan Trump, “Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak” sözleriyle dikkati çekti. Ayrıca, İran’a da değinerek, Husilere sağlanan desteğin derhal sona ermesi gerektiğini ifade etti.

YEMEN’DEKİ SİVİL KAYIPLAR

Yemen’deki Husiler, ABD saldırılarının başkent Sanaa’yı hedef aldığını bildirdi. Yapılan saldırılarda en az 9 sivilin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı rapor ediliyor. ABD, Yemen’in Gazze savaşı sürecinde bölgedeki gemilere yapılan saldırıları engellemeye çalışıyor. Husilerin bugüne kadar 100’e yakın gemiye saldırdığı belirtiliyor.

BIDEN YÖNETİMİNE YENİ HEDEFLER

Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında Yemen’deki yeraltı silah depolarını hedef aldı. Ancak yapılan bu saldırılardan etkili bir sonuç alınamadığı ifade ediliyor. Husiler, İsrail ile Hamas arasında meydana gelen ateşkes nedeniyle kendi saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı. Trump, başkanlığı döneminde Husileri terörist organizasyon olarak tanımlayan bir kararname imzaladı.