Trump Yönetiminde Savaş Stratejisinde Sözde Ayrılıklar

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın ihtiyaç duyulduğu sürece devam edebileceğini ifade ederken, Beyaz Saray’ın kripto para ve yapay zekâ konularından sorumlu danışmanı David Sacks, savaşın sona erdirilmesi gerektiği yönünde dikkat çekici bir görüş belirtti. Sacks, “Şu an zafer ilan etmek ve savaştan çekilmek için uygun bir zaman” diyerek, müzakere için zemin hazırlanmasını önerdi.

TAHRAN İLE ANLAŞMA GEREKİYOR

David Sacks, bir podcast programında katılarak, ABD’nin İran’ın askeri yeteneklerini önemli ölçüde zayıflattığına değindi. Sacks, “Artık bir çıkış yolu bulmaya çalışmalıyız” diyerek, gerilimin tırmanmasının fayda sağlamayacağına dikkat çekti. Olası bir ateşkes veya İran ile müzakere edilecek bir uzlaşmanın, sorunun çözümü için uygun yollar olduğunu vurguladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARIYLA ÇELİŞİYOR

Sacks’ın bu açıklamaları, Trump’ın “ABD gerekirse İran’la sonsuza kadar savaşabilir” ifadesinin ardından geldi. Trump, ayrıca Tahran’ın savaşta ağır bir yenilgi aldığını ve anlaşma yapmak istediğini belirterek, bu teklifi kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

BEYAZ SARAY’DAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

ABD içindeki kaynaklar, Beyaz Saray içerisinde savaşın gidişatına dair danışmanlar arasında önemli görüş ayrılıklarının yaşandığını bildiriyor. Siyasi danışmanlar, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve yardımcısı James Blair’ın da yer aldığı isimlerle birlikte Trump’a, ‘zafer tanımını daraltması’ ve operasyonun sınırlı olduğu yönünde tavsiyelerde bulundu. Bununla birlikte, bazı şahin kanat temsilcilerinin İran’a yönelik saldırıların devam etmesi yönünde baskı yapmaya devam ettiği belirtiliyor. ABD ve İsrail kaynakları, savaşın en az üç hafta daha sürebileceğini öne sürerken, uluslararası alanda çatışmanın olası bölgesel ve küresel etkilerine ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.