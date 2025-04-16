Trump, Yüzde 245’lik Vergi Getiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, 185 ülkeye yönelik yeni gümrük tarifeleri açıkladı. ABD, Çin haricindeki ülkeler için bu tarifelere 90 günlük bir geçiş süresi tanıdı. 75’ten fazla ülke, ABD ile gümrük vergileri konusunda müzakere yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Gümrük vergilerine misilleme yapan sadece ülke Çin oldu. Ayrıca, ABD ve Çin arasındaki karşılıklı tarifelerin artması, küresel tedarik zincirleri, borsalar ve emtialar üzerinde belirgin etkiler yarattı.

KARŞILIKLI TARİFELERİN MEVCUT DURUMU

ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi şu anda yüzde 145 seviyesinde bulunurken, Çin de ABD’ye yönelik yüzde 125 vergi oranı belirledi. Beyaz Saray’dan yapılan basın açıklamasına göre, Çin’in son hamlesi sonrasında ABD’nin yüzde 245 oranında gümrük vergilerini değerlendirmeye aldığı belirtildi. Açıklamada, “Misilleme eylemlerinin bir sonucu olarak Çin, şu anda ABD ithalatına yüzde 245’e varan gümrük vergileriyle karşı karşıya” ifadelerine yer verildi.

Trump, ABD’nin dışa bağımlı olduğu kritik minerallerin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini incelemek için Ticaret Bakanlığı’na talimat verdi. Başkanlık kararnamesi ile bu minerallerin ithalatının “askeri hazırlık, ekonomik istikrar ve ulusal güvenlik” açısından taşıdığı risklerin detaylı bir şekilde araştırılması istendi.

ÇİN’E CEVAP NİTELİĞİNDEKİ ADIM

Bu hamlenin, Çin’in ABD’ye yönelik son ihracat kısıtlamalarına karşı bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Ticaret Bakanlığı’nın 180 gün içinde raporunu hazırlayıp Beyaz Saray’a sunması ve gerektiğinde tarife uygulanmasını önermesi bekleniyor.

ABD’DEN ÇİN’E YÜZDE 245 TARİFE GÜNDEMDE

Çin’in nadir toprak metallerine dair ihracat sınırlamasından sonra ABD’nin, Çin’den yapacağı ithalata yüzde 245’e varan gümrük vergileri getirmesi gündeme geldi.

ÇİN’DEN MİSİLLEME ADIMI

Beyaz Saray tarafından açıklanan verilere göre, Çin’in ABD’ye karşı son aylarda attığı adımlar üzerinde duruldu. Pekin, galyum, germanyum ve antimon gibi bazı önemli madenlerin ihracatını yasaklamıştı. Ayrıca bu hafta içinde, 6 nadir toprak metalinin ve nadir toprak mıknatıslarının ihracatı durduruldu. Bu durumu, küresel havacılık, otomotiv ve yarı iletken sektörlerindeki tedarik zincirleri ciddi şekilde etkileyebilir.

TARİFE ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Çin’in maruz kaldığı tam tarifeye dair bir oran verilmezken, “Çin, misillemesi sonucunda ABD’den yapacağı ithalatta yüzde 245’e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak” açıklaması yapıldı. Nisan ayında Trump, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 84’ten yüzde 125’e yükseltmişti ve daha önce mevcut olan yüzde 20’lik gümrük vergisi ile birleştirildiğinde toplam gümrük vergisi yükü yüzde 145 seviyesine ulaştı. Çin ise buna yanıt olarak Amerikan mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 84’ten yüzde 125’e çıkardı.