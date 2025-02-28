Dünya

Trump-Zelenskiy Görüşmesinde Tansiyon Arttı

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GÖRÜŞMEDE TANSİYON YÜKSELDİ

Trump ile Zelenskiy arasında gerçekleşen Beyaz Saray görüşmesinde gerginlik artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e “Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum.” sözleriyle tepki gösteriyor.

PUTİN İLE OLUMLU GÖRÜŞMELER

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ABD’nin Rusya ile olumlu ilişkiler geliştirdiğini vurguluyor. Zelenskiy ile olan görüşmesinde ise, “Bugün mineraller anlaşmasını imzalayacağız. Çok adil bir anlaşmamız var. Hem Ukrayna hem de Rusya’dan yanayım. Çatışmanın çözülmesini istiyorum.” ifadelerini kullanıyor.

NATO VE AVRUPA’YA ÇAĞRI

Trump, durumun çözümü için NATO ve Avrupa’nın da üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtiyor ve Putin’in anlaşma yapma arzusunu dile getiriyor.

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