trump-zelensky-i-beyaz-saray-a-davet-edecek

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği basın toplantısında ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ŞİMDİ GÖZLER RUSYA’DA

Trump, Ukrayna’nın anlaşmayı kabul ettiğini vurgulayarak, “Şimdi gözler Rusya’da. Onların da aynı yönde adım atmasını umuyoruz. Bugün ve yarın Rus yetkililerle bir araya geleceğiz ve umarım nihai bir anlaşmaya varabiliriz.” şeklinde ifade etti.

HEDEF TAM BİR ATEŞKES

Görüşmelerin kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını istediğini belirten Trump, “Burada hedeflenen şey tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve Rusya’nın da aynı kararı vermesini temenni ediyoruz.” dedi.

ZELENSKY’İ DAVET EDECEĞİM

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Beyaz Saray’a tekrar davet edilip edilmeyeceğine ilişkin bir soruya da “Evet, kesinlikle.” yanıtını verdi.