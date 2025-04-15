Trump: Zelensky Sürekli Füze Alıyor

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile Oval Ofis’te yaptığı görüşmede Ukrayna’daki savaşla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın önlenmesi gereken bir durum olduğunu vurguladı. “Bu, asla başlamasına izin verilmemesi gereken bir savaştı. Biden bunu durdurabilirdi, Zelensky de durdurabilirdi, Putin de hiç başlatmamalıydı. Herkes suçlu.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

ZELENSKY’NİN ATEŞKES TALEBİNE YANIT

Bir gazetecinin Zelensky’nin daha fazla Patriot hava savunma sistemi satın alma isteğiyle ilgili sorduğu soruya Trump, “Bilmiyorum, o her zaman füze almaya çalışıyor. Savaşa giriyorsanız, kazanabileceğinizden emin olmanız gerekir, değil mi?” cevabını verdi. Ayrıca, “Kendi boyutunuzun 20 katı olan birine karşı savaşı başlatıp sonra da birilerinin size füze vermesini umamazsınız.” dedi.

ÖNERİLERİ İLERİDE DUYACAKSINIZ

Trump, Ukrayna savaşının sona ermesini sağlama çabası içinde olduğunu belirtti ve “Tek yapabileceğim bunu durdurmaya çalışmak, tek istediğim bu. Öldürmeleri durdurmak istiyorum ve bu konuda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Çok yakında çok iyi bazı öneriler duyacaksınız.” diyerek ilerleyen dönemlerde can alıcı öneriler sunacağına dair sinyaller verdi.

SAVAŞ BAŞLAMAMALIYDI

Savaşın kendi başkanlığı döneminde gündeme gelmediğini ifade eden Trump, “O savaş başladı ama asla başlamamalıydı. Biden bunu engelleyebilirdi. Putin’e de ‘Yapmayacaksın’ demiştim ve yapmadı. Dört yıl boyunca bu konu hiç gündeme bile gelmedi.” şeklinde açıklamalarını sürdürdü.