Trump Ziyaretten Habersiz Olduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in, cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış olan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Jeffrey Epstein’ın Little Saint James adasına yaptığı ziyarete dair tartışmalara açıklık getirdi. Trump, bu ziyarete dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

BEYAZ SARAY’DA NET MESAJ

12 Şubat 2026 tarihinde Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Lutnick’in Epstein’ın özel adasını 2012 yılında ziyaret ettiğine dair yönelttiği sorulara yanıt veren Trump, “Hayır, bundan haberdar değildim” şeklinde konuştu. Ayrıca “Bu konuyu hiç konuşmadık” açıklamasında bulunarak Ticaret Bakanı Lutnick ile bu konu hakkında herhangi bir görüşme yapmadığını vurguladı. Trump, Lutnick’in adayı aileyle ziyaret ettiğini de kaydetti.

BEN HİÇ ORADA BULUNMADIM

Başkan Trump, kendi ismiyle anılan iddialara ilişkin de duruşunu net bir şekilde ortaya koyarak adaya ayak basmadığını ifade etti. “Ben hiç orada bulunmadım.” diyen Trump, kamuoyunda hakkında yapılan spekülasyonlara atıfta bulunarak, “Birileri bir gün benim için de söyleyebilir ama ben hiç gitmedim” sözlerini kullandı.

GÖZLER LUTNİCK’TE

Trump’ın bu açıklamaları, Ticaret Bakanı Lutnick’in Senato’da yaptığı konuşmada Epstein’ın adasında bulunduğunu kabul etmesinin ardından geldi. Lutnick, bu ziyaretin 2012 yılında ailesiyle birlikte geçirdiği bir tatil sırasında gerçekleştiğini ve Epstein ile kısa süreli bir öğle yemeği yediğini aktardı.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK MESAJI

Beyaz Saray kaynakları, Başkan Trump’ın Lutnick’e olan desteğinin devam ettiğini belirtti. Yönetim yetkilileri, Lutnick’in görevine hiç kayıpsız devam ettiğini ve Başkan’ın kabinesine olan güveninin tam olduğunu ifade etti.