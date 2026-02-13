Trump Ziyaretten Habersiz Olduğunu Açıkladı

trump-ziyaretten-habersiz-oldugunu-acikladi

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in, cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış olan ve 2019 yılında hayatını kaybeden Jeffrey Epstein’ın Little Saint James adasına yaptığı ziyarete dair tartışmalara açıklık getirdi. Trump, bu ziyarete dair herhangi bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

BEYAZ SARAY’DA NET MESAJ

12 Şubat 2026 tarihinde Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Lutnick’in Epstein’ın özel adasını 2012 yılında ziyaret ettiğine dair yönelttiği sorulara yanıt veren Trump, “Hayır, bundan haberdar değildim” şeklinde konuştu. Ayrıca “Bu konuyu hiç konuşmadık” açıklamasında bulunarak Ticaret Bakanı Lutnick ile bu konu hakkında herhangi bir görüşme yapmadığını vurguladı. Trump, Lutnick’in adayı aileyle ziyaret ettiğini de kaydetti.

BEN HİÇ ORADA BULUNMADIM

Başkan Trump, kendi ismiyle anılan iddialara ilişkin de duruşunu net bir şekilde ortaya koyarak adaya ayak basmadığını ifade etti. “Ben hiç orada bulunmadım.” diyen Trump, kamuoyunda hakkında yapılan spekülasyonlara atıfta bulunarak, “Birileri bir gün benim için de söyleyebilir ama ben hiç gitmedim” sözlerini kullandı.

GÖZLER LUTNİCK’TE

Trump’ın bu açıklamaları, Ticaret Bakanı Lutnick’in Senato’da yaptığı konuşmada Epstein’ın adasında bulunduğunu kabul etmesinin ardından geldi. Lutnick, bu ziyaretin 2012 yılında ailesiyle birlikte geçirdiği bir tatil sırasında gerçekleştiğini ve Epstein ile kısa süreli bir öğle yemeği yediğini aktardı.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK MESAJI

Beyaz Saray kaynakları, Başkan Trump’ın Lutnick’e olan desteğinin devam ettiğini belirtti. Yönetim yetkilileri, Lutnick’in görevine hiç kayıpsız devam ettiğini ve Başkan’ın kabinesine olan güveninin tam olduğunu ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.